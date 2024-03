Begrip bij raad van toezicht NOS om vertrek Gerard Timmer

De raad van toezicht van de NOS heeft begrip voor het besluit van Gerard Timmer om per direct op te stappen als algemeen directeur. Tegelijkertijd betreurt de raad dat “een breed gewaardeerde directeur” afscheid neemt.

“Begrip, omdat door de recente berichtgeving en de daardoor ontstane beeldvorming Timmer tot de conclusie is gekomen dat dit inbreuk maakt op zijn geloofwaardigheid”, staat in een persverklaring. “En die geloofwaardigheid is nodig om leiding te geven aan de noodzakelijke aanpassingen van de cultuur bij de NOS.”

Volgens de raad van toezicht heeft Timmer zich sinds zijn aantreden in 2018 “enorm ingezet” voor de NOS. “Hij was de voortrekker van de inspanningen om van de NOS een inclusieve organisatie te maken en de omgangsvormen te verbeteren. Ook hebben we vertrouwen in het plan van aanpak dat er nu ligt voor de cultuuromslag. We hebben Timmer leren kennen als een energieke en integere bestuurder. Dat laatste blijkt eens te meer uit de keuze die hij nu heeft gemaakt. We danken hem voor zijn niet aflatende inzet voor de NOS.”

Timmer maakte donderdag bekend dat hij stopt bij de NOS nadat de Volkskrant een artikel publiceerde waarin stond dat hij niets zou hebben gedaan tegen misstanden in zijn tijd als directeur van BNNVARA.