Contactorgaan moslims houdt zorgen nu Wilders geen premier wordt

Dat PVV-leider Geert Wilders geen premier wordt, neemt de zorgen bij de moslimgemeenschap niet weg. Volgens voorzitter Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft Wilders nog steeds macht als er een rechts kabinet komt. “Maar dan zonder verantwoordelijkheid. Zo kan hij doorgaan met zijn uitspraken over een deel van de bevolking. Onderwerpen die hij in de ijskast wilde zetten, kan hij blijven propageren.”

Informateur Kim Putters komt aan het einde van de middag met zijn eindverslag over de vorming van een nieuw kabinet. Woensdag lekte al uit dat hij zal adviseren in een volgende fase te kijken naar een extraparlementair kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Daarop maakte de PVV-leider bekend dat hij geen premier wordt.

Köktas is bezorgd over de komst van een nieuwe, rechtse regering. “Ze hebben toch een meerderheid in het parlement.” Hij vreest daarom dat de Tweede Kamer sneller instemt met zaken die niet gunstig zijn voor de moslimgemeenschap. “Dat is zorgelijk.”

De CMO-voorzitter blijft vertrouwen houden in de democratie en de rechtsstaat. “De democratie heeft gezegevierd, mensen hebben voor Wilders gekozen. Maar ik geloof erin dat de rechtsstaat in stand blijft. De wet moet alle Nederlanders beschermen.”

Ook het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is niet gerustgesteld nu de PVV-voorman in de Kamer blijft. “Het programma van Wilders gaat door”, zegt Abdou Menebhi namens het CTID. “Het maakt voor ons niet veel verschil. Je krijgt nu personen in de regering die het programma van Wilders, dat antimoslims en antimigranten is, gaan uitvoeren.” Hij roept op waakzaam te blijven op de “rechtsstaat, democratie en grondrechten”.