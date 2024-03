Gewonden door brand bij autobandenrecyclingbedrijf in Amsterdam

Bij het autobandenrecyclingbedrijf Granuband in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en enkele slachtoffers worden naar het ziekenhuis vervoerd, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De brandweer is met diverse voertuigen uitgerukt om het vuur aan de Siciliëweg in Amsterdam Westpoort te bestrijden. Ook is de hulp van een blusboot ingeroepen. Omwonenden die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.