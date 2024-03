NVJ: Wilders als premier zou meer impact hebben op journalistiek

Als PVV-leider Geert Wilders premier zou zijn geworden, had zijn negatieve houding tegenover journalisten een grotere impact gehad, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Wilders noemde journalisten in 2021 “tuig van de richel” en zei daar recent niet op terug te willen komen.

De vakbond wil dat hij die woorden alsnog intrekt, omdat het zorgt voor een vijandige sfeer tegenover journalisten. “Dat zou nog prominenter worden als Wilders premier zou zijn. Het is wel van belang dat hij nu niet een premier wordt die dat gezegd heeft. De premier is toch degene die Nederland vertegenwoordigt in het buitenland. Dan zou de impact van zijn woorden groter zijn dan als hij Kamerlid is die kritisch is.”

Verder verwijst de NVJ naar een brief die de journalistenvakbond in januari naar toenmalig informateur Ronald Plasterk stuurde, met onder meer een oproep te zorgen voor een veilig werkklimaat voor journalisten. Een nieuw kabinet zou juist zonder enig voorbehoud vertrouwen moeten uitspreken in de journalistieke beroepsgroep.

In die brief pleit de NVJ ook voor een sterke, onafhankelijke publieke omroep. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat juist dat de partij van de publieke omroep af wil. Bruning hoopt dat de PVV daarmee in de Tweede Kamer alleen blijft staan. “Ik gok erop dat er voldoende partijen in de Kamer zitten die de publieke omroep een warm hart toedragen.” Van de partijen die nu praten over een coalitie wil de VVD op de NPO bezuinigen, NSC wil het aantal zenders op de publieke omroep terugbrengen van drie naar twee.