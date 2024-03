Utrecht trekt verbod op nieuwe tabakszaken in

De gemeente Utrecht trekt het in 2023 ingestelde verbod op nieuwe tabakszaken in. De gemeente liep met het verbod vooruit op landelijke wet- en regelgeving om de verkoop van sigaretten vanuit supermarkten per 1 juli 2024 te verbieden. Maar die wetgeving komt er door het vallen van het kabinet voorlopig niet en daarmee valt de basis onder het Utrechtse verbod weg, meldt het college van B en W aan de gemeenteraad in een brief.

De gemeente was bang dat er nieuwe tabaksspeciaalzaken zouden openen als supermarkten geen shag en sigaretten meer mogen verkopen. Daarom nam het een zogeheten voorbereidingsbesluit om nieuwe verkooppunten voor tabak voorlopig te verbieden.

“Ondanks de onvermoeibare inspanningen van de staatssecretaris, blijkt dat het demissionaire kabinet niet op korte termijn met wetgeving komt. Terwijl wetgeving juist de basis is voor ons voorbereidingsbesluit! Dat is echt teleurstellend, omdat we een wildgroei aan tabakszaken willen voorkomen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg van Volksgezondheid in Utrecht.

Ondanks dat het voorbereidingsbesluit in principe nog geldig is, vreest de gemeente dat het geen stand houdt in de rechtbank nu de landelijke wet- en regelgeving uitblijft. Reden om nu niet te handhaven als er toch tabakszaken opduiken in Utrecht en de gemeenteraad voor te stellen het voorbereidingsbesluit in te trekken.