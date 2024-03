De vier onderhandelende fractievoorzitters hebben “in goed overleg met elkaar afgesproken” in de Tweede Kamer te blijven om een extraparlementair kabinet mogelijk te maken. Dat zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz donderdag. “Voor mij is nu het allerbelangrijkste dat we eindelijk aan de slag gaan met de inhoud.”

Wat een premierschap van Geert Wilders betreft, zei Yeşilgöz: “Vanuit ons was er geen blokkade, maar ook niet een automatisch akkoord.”