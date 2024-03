Al hele week te veel mensen in aanmeldcentrum Ter Apel

Voor de zevende nacht op rij hebben er meer dan het toegestane maximum van 2000 mensen de nacht doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het om 2170 mensen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag.

Het COA moet de gemeente Westerwolde na een rechterlijke uitspraak elke dag dat er meer dan 2000 mensen slapen in het aanmeldcentrum een dwangsom van 15.000 euro betalen. Dat is zo sinds 22 februari. Sindsdien lukte het negen keer niet om onder de 2000 te blijven. Het bedrag dat het COA Westerwolde moet betalen, kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Het COA gaf donderdag al aan dat er door het tekort aan opvangplekken in het land er sinds afgelopen weekend weer meer dan 2000 mensen in Ter Apel verblijven. De organisatie zei ook te verwachten dat het deze week zo zou blijven. “Dat komt doordat we deze week onze locatie voor 1200 asielzoekers in Biddinghuizen moeten afbouwen, zoals afgesproken met de gemeente”, aldus het COA in de verklaring van donderdag.

Gesprekken met gemeenten voor extra opvangmogelijkheden, nieuwe (nood)opvangloacties en verlengingen van bestaande contracten hebben volgens het COA tot nu toe niet geleid tot voldoende resultaat. Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker zei donderdag in de verklaring dat het COA grote zorgen heeft over de snelheid waarmee het tekort aan opvangplekken oploopt. “De behoefte aan opvangplekken is groter dan ooit. Dit kan het COA alleen realiseren met hulp van gemeenten. Daarom doet het COA nogmaals een appel op gemeenten en provincies om, met spoed, vooruitlopend op de Spreidingswet, opvanglocaties in te richten.”