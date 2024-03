Vanaf najaar alleen verkoop legale wiet in experimenteergemeenten

Coffeeshops in gemeenten die meedoen aan het wietexperiment mogen vanaf 17 juni zowel gedoogde als gereguleerde wiet verkopen, heeft de ministerraad vrijdag besloten. Na een overgangsperiode van drie maanden mogen deze coffeeshops alleen nog gereguleerde cannabis verkopen.

De overgangsperiode van drie maanden is volgens demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) “voldoende om de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde producten te verkopen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw vindt het belangrijk dat de echte experimenteerfase pas start als dat is geregeld. “Coffeeshophouders vinden het namelijk heel belangrijk dat meerdere telers gereed zijn om te leveren, zodat het aanbod van voldoende diverse telers afkomstig is.” Daarom is de overgangsfase verlengd van zes weken naar drie maanden. Met de overgangsfase neemt het risico op illegale (straat)handel af, schrijft Dijkstra. Dat risico is groter als er bij de start van het experiment onvoldoende aanbod is.

De beperking van maximaal 500 gram gereguleerde cannabis wordt losgelaten, meldt de minister aan de Kamer. Uit eerste ervaringen in Tilburg en Breda bleek dat die limiet praktisch niet uitvoerbaar is. Na overleg met betrokken partijen is besloten dat burgemeesters de maximale voorraad in coffeeshops mogen verhogen naar een weekvoorraad.