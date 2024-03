Aantal asielzoekers Ter Apel blijft schommelen tussen 2000 en 2200

Het aantal asielzoekers dat de nacht heeft doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel is al ruim een week niet onder de 2000 gekomen. “Ja, het blijft schipperen tussen de 2000 en 2200”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de nacht van vrijdag op zaterdag overnachtten er 2143 mensen in het centrum in Ter Apel, 23 minder dan een nacht eerder. In de overlooplocatie in 2e Exloërmond sliepen nog eens 206 asielzoekers.

Elke dag waarop er meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum zijn, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Die heeft dat afgedwongen bij de rechter. Het maximum is tot nu toe acht keer overschreden.