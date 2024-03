Man opgepakt voor moordpogingen met kruisboog in Londen

De Londense politie heeft een man opgepakt op verdenking van twee aanvallen met een kruisboog in de wijk Shoreditch. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

Een 44-jarige vrouw werd op 4 maart in haar hoofd geraakt toen ze een weg overstak. Tien dagen later kreeg een 20-jarige man een pijl in zijn hals, op ongeveer 60 meter van de plek van de eerste aanval. De slachtoffers hebben volgens de politie geen levensbedreigende of levensveranderende verwondingen.

Agenten hebben de 47-jarige verdachte zondagavond opgepakt in Shoreditch. Agenten vonden bij de man thuis een kruisboog, messen en andere wapens. De wapens zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Wat het motief was voor de aanvallen met de kruisboog, is nu niet bekend.

Het hoofd van de recherche is zich naar eigen zeggen bewust van de zorgen van burgers na de “vreselijke aanvallen” met de kruisboog. Eerder adviseerde hij mensen op straat waakzaam te zijn zolang het onderzoek loopt. Voorlopig blijft er extra politie aanwezig in Shoreditch.