Vragen en zorgen over mogelijke kerncentrales op de Maasvlakte

Twee kerncentrales tussen alle industrie op de Maasvlakte? Heel wat bezoekers van de informatiebijeenkomst over kernenergie in het Zuid-Hollandse dorp Oostvoorne kunnen het zich niet voorstellen. Zo’n 150 mensen kwamen met hun vragen en zorgen naar de badplaats die uitkijkt op de Maasvlakte.

Ambtenaren van diverse ministeries gaven in een zaaltje uitleg over onder meer de procedure en de veiligheid. Woensdag doen ze dat opnieuw, dan in Vlaardingen. Eerder deze maand vonden al twee van zulke bijeenkomsten plaats in Zeeland, in Heinkenszand en Terneuzen.

Het inmiddels demissionaire kabinet heeft het Zeeuwse Borssele, waar al een kerncentrale staat, aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van twee nieuwe centrales. De Eerste Maasvlakte geldt echter als alternatief. Het industriegebied voor de Zuid-Hollandse kust werd in de jaren zestig aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven. Inmiddels is het kunstmatig aangelegde stuk land zeewaarts met nog een stuk uitgebreid (de Tweede Maasvlakte).

Het kabinet ziet de Maasvlakte als alternatief voor Borssele, omdat de vraag naar energie groot is in dit gebied vol industrie. Ook is er genoeg koelwater in de buurt, een belangrijke voorwaarde.

De combinatie van zware industrie en kerncentrales in een druk bevolkte omgeving aan zee, leidde in Oostvoorne tot wat vragen van verontruste bezoekers. Levert een stijgende zeespiegel bijvoorbeeld gevaar op? Ambtenaren legden uit dat een kerncentrale in principe overal gebouwd kan worden, omdat de veiligheidseisen extreem streng zijn. De opslag van het radioactieve afval gebeurt sowieso bij COVRA, vlak bij de huidige centrale in Borssele, ook als de nieuwe centrales op de Maasvlakte zouden komen.

Naast Borssele en de Eerste Maasvlakte kunnen tot 4 april nog meer potentiële locaties worden aangedragen, al is de kans klein dat die dan ook daadwerkelijk onderzocht gaan worden. Na de zomer start het inhoudelijke onderzoek naar de haalbaarheid en milieueffecten. Volgend jaar beslist het kabinet op welke locatie de twee nieuwe kerncentrales komen te staan. De bouw daarvan duurt zes tot tien jaar. Kernenergie moet in zo’n 10 procent van de Nederlandse energiebehoefte gaan voorzien.