Wet die code tegen wangedrag verplicht tweede helft 2024 openbaar

Het demissionaire kabinet hoopt in de tweede helft van het jaar met een wetswijziging te komen die bedrijven verplicht een gedragscode te hebben tegen wangedrag. Momenteel praat het ministerie van Sociale Zaken met deskundigen over het plan, dat al in januari vorig jaar werd aangekondigd. In de tweede helft van 2024 moet het voorstel in consultatie gaan: belanghebbenden kunnen dan meedenken over het plan.

Wat er precies wordt onderzocht, kon een woordvoerder van het departement niet zeggen. Het kabinet opperde verplichting van zo’n code vorig jaar voor het eerst, bij de lancering van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In een voortgangsrapportage over dat programma schrijven demissionair ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) nog steeds zo’n verplichting te voorstaan.

Het zou moeten gaan om een verplichte gedragscode én klachtenregeling. “Het is noodzakelijk dat er een duidelijkere normstelling komt. Zodat het voor alle werkgevers duidelijk is welke maatregelen ze moeten nemen om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag”, aldus de bewindspersonen.

Uit een rapport van Ipsos I&O in opdracht van het kabinet, blijkt dat maar de helft van de werkende Nederlanders aangeeft dat er duidelijke afspraken zijn op het werk over grensoverschrijdend gedrag. Dit terwijl onderzochte Nederlanders juist aangeven dat wangedrag relatief vaak voorkomt op het werk.