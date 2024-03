Arts in beroep tegen veroordeling ziek maken pasgeboren dochter

Sarah V. gaat in hoger beroep nadat de rechter in Utrecht haar dinsdag tot elf jaar cel veroordeelde. Haar advocaat liet dit dinsdag desgevraagd weten aan het ANP. De rechtbank oordeelde dat de 37-jarige arts schuldig is aan een aan poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje in 2020. Ze sprak haar echter vrij van het ernstig ziek maken van haar zoontje, een paar jaar eerder.

Het meisje werd in april 2020 te vroeg geboren en moest daarom in het ziekenhuis blijven. De rechtbank stelde vast dat V. haar gekolfde moedermelk steeds verdunde en een medicijn tegen chronische darmklachten toevoegde. Hierdoor kreeg het kind levensgevaarlijke hartritmestoornissen.

V. heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Ze werd in januari 2021 aangehouden. Waarom ze dit zou hebben gedaan is grotendeels onbekend gebleven, evenals haar psychische toestand, concludeerde de rechtbank.