Minder Intercity’s Amsterdam – Eindhoven door defect spoor

Tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal rijden dinsdag minder Intercity’s als gevolg van een defect spoor, meldt de NS. De vervoerder verwacht dat de situatie duurt tot 21.00 uur.

De NS heeft de dienstregeling aangepast. Een deel van de geplande ritten tussen de twee steden is vervallen.

Over de oorzaak van het defecte spoor is niets bekendgemaakt. Een woordvoerder van ProRail kon niet direct zeggen wat er aan de hand is.

Op het traject Den Haag HS en Delft rijden dinsdagochtend geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. De NS verwacht dat dit duurt tot ongeveer 12.15 uur.