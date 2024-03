Nieuwe campagne tegen seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer

De overheid start dinsdag een campagne om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken. Met de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ wil de overheid organisaties aansporen om over omgangsvormen te praten. Dit moet het voor werkenden makkelijker maken om aan te geven wat wel of niet gewenst is en om grensoverschrijdend gedrag te melden.

Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 47 procent van de werkenden vindt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat er op het werk tegenwoordig vaker over omgangsvormen wordt gesproken, onder invloed van incidenten die in de media breed zijn uitgemeten. Zes op de tien merken hier niets van en de campagne moet dat veranderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 55 procent van de mensen vindt dat praten over omgangsvormen tot minder grensoverschrijdend gedrag op het werk leidt.

Volgens demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is seksueel grensoverschrijdend gedrag een “diepgeworteld probleem” in de Nederlandse werkcultuur. “In een veilige samenleving is het cruciaal dat we het met elkaar hebben over gewenst en ongewenst gedrag. Dat geldt zeker ook op de werkvloer”, zegt Van Gennip.

Bij de campagne hoort een website, www.metelkaartrekkenwedegrens.nl. Die bevat informatie en materialen om het gesprek over grensoverschrijdend gedrag te voeren.