Twee verdachten vast om neerschieten jongen (15) in Den Bosch

De politie in Den Bosch heeft de afgelopen dagen twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een schietpartij in de Brabantse stad vorige week. Dat maakt de politie dinsdag bekend. Bij de schietpartij raakte afgelopen donderdag een 15-jarige jongen zwaargewond.

Zondag hield de politie een 26-jarige man uit Den Bosch aan in zijn woning. Dinsdagochtend werd ook een 24-jarige man uit de stad aangehouden. De politie heeft de woningen van beide verdachten doorzocht, waarbij een vermoedelijk vuurwapen werd aangetroffen. Dit wapen is in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast.

De 15-jarige jongen werd donderdagavond zwaargewond aangetroffen in de buurt van de Ophoviuslaan in de Brabantse stad. Hij was even daarvoor neergeschoten op de Van Grobbendoncklaan bij het Prins Hendrikpark, nabij het centrum van de stad. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het inmiddels beter met hem.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze aanleiding van de schietpartij. Wel is bekend dat de verdachten en het slachtoffer voorafgaand aan de schietpartij een afspraak hadden.