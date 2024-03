VVD wil ongevaccineerde kinderen weren uit opvang

De VVD komt met een wetsvoorstel om ongevaccineerde kinderen uit de kinderopvang te weren als de vaccinatiegraad te laag is. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij dinsdag na berichtgeving door RTL Nieuws. Aanleiding zijn de recente gevallen van kinkhoest en mazelen, en de dalende vaccinatiegraad in het algemeen.

Wanneer de VVD het wetsvoorstel indient, is nog niet bekend. Ook de precieze vaccinatiegraad waarop de plicht zou moeten gelden, staat nog niet vast. Het gaat om een voorstel uit 2020 dat toen niet is ingediend en alleen nog hoeft te worden “afgestoft”. Het is niet duidelijk of de wet in beide Kamers van genoeg steun is verzekerd.

In 2018 kwam D66-Kamerlid Rens Raemakers al met een soortgelijk voorstel, dat kinderopvangcentra de mogelijkheid gaf ongevaccineerde kinderen te weren. Die wet sneuvelde bijna vier jaar later in de Eerste Kamer na controverses over coronavaccinaties. Het VVD-voorstel is verregaander, zegt de woordvoerder, omdat het kinderopvangcentra niet de mogelijkheid, maar de plicht geeft kinderen zonder prik buiten de deur te houden.