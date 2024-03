Kleine rechtse partijen steunen poging tot rechts kabinet

De kleine rechtse partijen SGP en JA21 zijn voorstander van onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB over de vorming van een rechts kabinet. Ook FVD vindt het “prima” dat deze partijen met elkaar verder praten, en roept hen op daar haast mee te maken.

SGP-leider Chris Stoffer prijst voormalig informateur Kim Putters, die met zijn “geduld, tact en wijsheid” deze volgende stap mogelijk heeft gemaakt. Hij wijst ook op de verkiezingsuitslag, die volgens hem “weerspiegelt welke problemen het gros van de kiezers aan het hart gaan” en ook de richting wijst naar mogelijke oplossingen.

“De kabinetsformatie is een zaak van ongeschreven staatsrecht”, zegt Stoffer. Dat de regels niet in beton gegoten zijn, biedt volgens hem de flexibiliteit die nodig is “om een ingewikkelde politieke situatie om te zetten in een werkbare meerderheid”. Uiteindelijk gaat het erom dat een nieuw kabinet het vertrouwen heeft van het parlement, aldus de SGP-voorman.

JA21-leider Joost Eerdmans vindt het jammer dat er geen gewoon meerderheidskabinet komt, maar kan met het alternatief dat voormalig informateur Kim Putters heeft aangedragen, een zogenoemd ‘programkabinet’, ook leven. “Als het maar werkt, en stabiel werkt aan de veranderingen die Nederland nodig heeft.”

Ook Eerdmans vindt een rechts kabinet een logisch gevolg van de verkiezingsuitslag op 22 november. “De kiezer heeft niets fout gedaan”, benadrukt hij. Hij heeft wel zorgen over het besluit om de partijleiders “los te laten” in de Tweede Kamer. Hij vreest dat dit ten koste kan gaan van de stabiliteit.

FVD-voorman Thierry Baudet vindt dat de formatie al veel te lang duurt en dat het tot nu toe te veel over “de poppetjes” is gegaan. “Ga aan het werk, maak er wat moois van”, spoorde hij de formerende partijen aan. “Als wij het op inhoud kunnen steunen, zullen we dat doen.”