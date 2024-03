TU Delft maakt ‘verbeterplan’ na kritiek op sociale veiligheid

Het College van Bestuur van de TU Delft komt in mei met een ‘verbeterplan’ naar aanleiding van berichten over sociale onveiligheid. Het “herkent de signalen” over die onveiligheid , zo laat het via een nieuwsbericht weten.

Recent stelde de Inspectie van het Onderwijs dat de TU Delft te weinig deed voor sociale veiligheid van zijn medewerkers. De zorg voor de werknemers werd “verwaarloosd” en dat heeft geleid tot een “verhoogd risico op sociale onveiligheid voor alle medewerkers”, concludeerde de inspectie. Het college “onderkent het leed bij TU-medewerkers die in het – al dan niet recente – verleden sociaal onveilig gedrag hebben ervaren”, zegt het nu. Het wil grondig aan de slag met “cultuurverandering”.

Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest, op de campus en bij faculteiten en directies. Er is “werk aan de winkel”, concludeert de onderwijsinstelling woensdag. “Sociaal onveilig gedrag is immers onacceptabel en mag niet genegeerd, gebagatelliseerd of vergoelijkt worden. Iedereen die werkt bij, of studeert aan, de TU Delft gunnen wij een veilige werkomgeving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan.”

Daarom maakt het College van Bestuur het verbeterplan, waarbij het “nadrukkelijk” hulp hoopt te krijgen van TU-medewerkers die zelf sociaal onveilig gedrag hebben ervaren. Ook is hulp ingeschakeld van externe deskundigen.

In de komende maand zullen nog vier bijeenkomsten worden georganiseerd, begeleid door die externe deskundigen, waarbij iedere medewerker, student en alumnus welkom is. Doel is “te vernemen wat er in de ogen van de universiteitsgemeenschap dient te veranderen en hoe dat het beste kan”. Daarnaast worden er nog kleinere bijeenkomsten met deskundigen georganiseerd en wordt een willekeurige groep collega’s uitgenodigd om “mee te denken”.