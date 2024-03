Wisselstoring legt treinverkeer rond Schiphol bijna helemaal plat

Door een wisselstoring ligt het treinverkeer rond Schiphol woensdagochtend vrijwel helemaal plat. Ook dinsdagavond waren er al problemen op het spoor rond de luchthaven. Toen zorgde schade aan een bovenleiding in een van de Schipholtunnels ervoor dat er minder treinen van en naar Schiphol reden.

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail laat weten dat het erop lijkt dat de twee incidenten los van elkaar staan. De schade aan de bovenleiding is in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd.

Maar rond 06.00 uur kwam daar de wisselstoring bovenop, zegt hij. De storing doet zich voor bij vier wissels die cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van Schiphol. Daarom is er geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdamse stations en Schiphol. Vanuit Leiden kunnen mogelijk nog wel een paar treinen rijden.

Hoelang de problemen gaan duren, is nog onbekend. De NS geeft op de eigen website aan dat de problemen naar verwachting rond 08.30 uur zijn verholpen, maar de woordvoerder van ProRail zegt dat dit geen definitieve prognose is. Hij stelt dat het realistischer is dat het langer gaat duren. “We gaan kijken waar de storing vandaan komt en hoe we het kunnen oplossen. Het kan iets kleins zijn, dat snel is opgelost. Maar als het iets groots is, duurt het langer.”