Aanval op ambassade Israël met brandend voorwerp ‘onacceptabel’

De ambassade van Israël is geschokt door de aanval met een brandend voorwerp op haar pand in Den Haag. “Het is onacceptabel dat een dergelijke aanval kan plaatsvinden in Nederland. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We vertrouwen erop dat de autoriteiten alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke aanvallen te voorkomen”, aldus de ambassade in een verklaring.

“Dit bewijst de gevaarlijke gevolgen van de zorgwekkende trend van toenemende haat en opruiing. Deze haat kan niet getolereerd worden.”