EU-leiders akkoord met toetredingsgesprekken met Bosnië

De leiders van de 27 EU-landen zijn het erover eens dat toetredingsgesprekken met Bosnië en Herzegovina kunnen beginnen. Het is een signaal dat Bosnië vooruitgang heeft geboekt en inderdaad bij de EU mag komen.

De gesprekken kunnen echter pas daadwerkelijk van start gaan als het Balkanland eerst nog aan een aantal door de Europese Commissie geformuleerde voorwaarden voldoet. Zo moet het extra inspanningen leveren om de rechtsstaat te hervormen en de democratie te versterken.

Bosnië had in 2016 het lidmaatschap van de EU aangevraagd. Maar het sterk verdeelde land was er volgens de EU toen nog niet klaar voor om toe te treden. Door de Russische inval in Oekraïne is alles in een stroomversnelling gekomen. In december 2022 werd het land de status van kandidaat-lid toegekend. Nu is dus ook de volgende stap, het beginnen van toetredingsgesprekken, goedgekeurd door de 27 EU-landen.

Brussel wil door het aanhalen van de banden met Bosnië onder meer voorkomen dat daar de invloed van de Russen en Chinezen toeneemt.