Inhoudelijke onderhandelingen over kabinet nu echt begonnen

De inhoudelijke onderhandelingen over de vorming van een rechts kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB zijn begonnen. PVV-leider Geert Wilders verwacht dat die zwaar zullen worden, maar is positief gestemd. “Misschien gaan we historie schrijven, wie weet.” De overige partijleiders deden er bij aankomst het zwijgen toe.

De Tweede Kamer stemde woensdag in met het voorstel van Wilders om voormalig SGP-Kamerlid Elbert DIjkgraaf en staatsraad van CDA-huize Richard van Zwol te benoemen tot informateurs. Zij nemen het over van SER-voorzitter Kim Putters, die de afgelopen maand met de partijleiders besprak welke vorm hun samenwerking zou moeten krijgen.

Putters opperde een ‘programkabinet’, dat op meer afstand dan gebruikelijk moet komen te staan van de Tweede Kamer. De vraag is nog in hoeverre dit in de praktijk anders wordt dan een gewoon meerderheidskabinet, een optie die zowel NSC als VVD niet wilde, maar alle vier de onderhandelende partijen zijn bereid over deze kabinetsvorm inhoudelijk verder te praten.