Ministerie verwacht nog dit jaar verbod stroomstoten in veehandel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht “zo snel mogelijk in 2024” met een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur voor de veehandel te komen. Daar is al langer sprake van, zeker nadat dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood stiekem opnamen had gemaakt van de ongeoorloofde praktijken met de zogenoemde veeprikkers en die in 2022 openbaar maakte. Enkele boosdoeners zijn er recent voor beboet, zo blijkt nu.

“We vinden het ontzettend belangrijk dat het verbod op het gebruik van het stroomstootapparaat doorgevoerd wordt, want dit kan gewoon echt niet”, aldus een woordvoerster van het ministerie.” Op dit moment zijn we volop bezig met een zogeheten algemene maatregel van bestuur, waarin de regelgeving van het verbod op stroomstootapparatuur wordt uitgewerkt.” De zorgvuldigheid die nodig is kost echter nog tijd. Maar “we verwachten zo snel mogelijk in 2024 de regeling met de Eerste en Tweede Kamer te delen”, zegt het departement.

Drie bedrijven hebben inmiddels in totaal vier boetes gekregen voor het mishandelen van varkens met stroomstootapparatuur. De boetes zijn opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), na eigen onderzoek nadat Varkens in Nood alarm had geslagen.

Stroomstoten mogen officieel nog wel, maar zo weinig mogelijk en alleen onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde lichaamsdelen van het dier. De boetes zijn allemaal 3000 euro. Een van veetransporteurs kreeg ook een dwangsom. Als dit bedrijf opnieuw de fout ingaat, volgt een boete van 25.000 euro per overtreding.

“Het is afschuwelijk om te zien hoe achteloos tasers worden gebruikt op weerloze dieren die geen kant op kunnen. Varkens krijgen herhaaldelijk schokken op hun rug en kop, terwijl ze het uitgillen van angst en pijn. Heel goed dat de NVWA deze transporteurs straft”, zegt directeur van Varkens in Nood, Frederieke Schouten.