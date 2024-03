Rutte hoopt dat Europese verkiezingen meer gaan leven in Nederland

Demissionair premier Mark Rutte hoopt dat de Europese verkiezingen in Nederland “echt meer gaan leven”.

Dat heeft hij gezegd bij binnenkomst op een Europese top van regeringsleiders in Brussel waar de 27 EU-leiders ideeën uitwisselen over Europese defensie en de situatie in Oekraïne. Het Europees Parlement heeft een doorslaggevende stem bij Europese betalingen en heeft ook over deze onderwerpen meestal veel zeggenschap.

“In Nederland is het helaas altijd lastig om een goede opkomst te krijgen voor het Europese Parlement. In andere landen is dat natuurlijk anders. In Frankrijk, in Duitsland en ook in heel veel andere lidstaten zijn het erg belangrijke verkiezingen. Dat zijn het overigens ook.”

Rutte twijfelt wel of dit het moment is om al aandacht op de Europese verkiezingen van 6 juni te vestigen. Omdat dan de aandacht van de Nederlandse kiezers juist ook weer kan verflauwen. “Iedereen zegt, beperk het nou tot de laatste vier weken. Het is nu nog wat ver weg.”