Weer explosie bij woning loodgieter Vlaardingen

Bij een woning aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen is in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.30 uur opnieuw een explosief ontploft. Niemand is gewond geraakt. Het gaat om de woning van een loodgieter, waar al eerder explosieven werden geplaatst, bevestigt een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder was de klap minder heftig dan voorgaande ontploffingen. “De schade valt mee”, zegt hij. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

De afgelopen maanden hebben er meerdere explosies plaatsgevonden bij het huis. Ook zijn er pogingen geweest om explosieven tot ontploffing te brengen. Meerdere verdachten zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van dertig maanden geëist tegen een 27-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ontploffing die daar op 12 december vorig jaar was.