Flevoland dreigt in te grijpen in gemeente Almere om financiën

De provincie Flevoland dreigt de gemeente Almere onder preventief toezicht te stellen. Dat zou betekenen dat de gemeente steeds toestemming moet vragen aan de provincie voor financiële uitgaven. Flevoland maakt zich steeds meer zorgen “om de huidige financiële situatie en het financieel perspectief” van Almere, een gemeente met ruim 220.000 inwoners.

De provincie stuurde deze week een brief met daarin de boodschap dat Almere voor de zomer concrete maatregelen moet hebben vastgesteld voor “een substantieel deel van de tekorten”. Lukt dat niet, dan kan de provincie besluiten om de gemeente onder toezicht te stellen en daarmee de regie over de financiën overnemen.

Almere sloot het afgelopen jaar af met een tekort van ongeveer 47 miljoen euro. De gemeente heeft al plannen gemaakt voor bezuinigingen, met name op de jeugdhulp.

De financiële problemen leidden dit jaar al tot het vertrek van de ChristenUnie en VVD uit de coalitie in Almere. De ChristenUnie stapte eind januari op om onenigheid over de jeugdzorg, de VVD recentelijk door “een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de financiën”. Peter den Oudsten, oud-burgemeester van onder meer Enschede en Groningen, is aangesteld om als onafhankelijk verkenner te onderzoeken hoe het verder moet met het gemeentebestuur. De provincie Flevoland zegt dat de politieke situatie in Almere bijdraagt aan de zorgen.

Volgens Omroep Flevoland willen politieke partijen in Almere op korte termijn een extra raadsvergadering over de financiële situatie. Een woordvoerster van de griffie laat weten dat hiervoor nog geen officieel verzoek is gekomen.