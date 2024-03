Scooterbestuurder (17) komt om door ongeval in Hoofddorp

Een 17-jarige jongen uit Hoofddorp is in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen door een ongeval in zijn woonplaats. Een 19-jarige plaatsgenoot is gewond naar een ziekenhuis vervoerd, meldt een politiewoordvoerder.

Agenten kregen rond 01.30 uur een melding over een ongeval aan de Hoofdweg. Daar troffen zij de gewonde Hoofddorper van 19 aan. Later bleek dat een scooter en de bestuurder daarvan in het water lagen, zegt de woordvoerder. Die 17-jarige bestuurder bleek overleden.

De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Wel lijkt het er volgens de zegsman op dat er niemand anders bij betrokken was.