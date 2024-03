VNG maakt zich zorgen over explosies in woonwijken

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over het toenemende aantal explosies in woonwijken. “De omvang en ongrijpbaarheid van dit fenomeen en de onrust in de woonwijken zorgen ervoor dat wij onze leden ondersteunen”, zegt een woordvoerster van de VNG.

De koepelorganisatie van Nederlandse gemeenten heeft contact met gemeenten over hun behoeften, om kennis uit te wisselen en “waar mogelijk een handelingsperspectief mee te geven”. Ook met de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid is “nauw contact” over de explosies.

De VNG werkt aan een handreiking om gemeenten “op weg te helpen” als zich een explosie voordoet. De VNG onderzoekt welke bevoegdheden burgemeesters kunnen gebruiken. “Tientallen steden zetten diverse burgemeestersbevoegdheden in, zoals het instellen van cameratoezicht, het sluiten van woningen en het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied om preventief fouilleren mogelijk te maken. Dit vraagt echter overal maatwerk en de juiste juridische afweging”, stelt de VNG in een schriftelijke reactie.

De VNG heeft geen informatie over kosten die gemeenten maken als gevolg van explosies, maar schat wel in dat “deze omvangrijk zullen zijn”. Hierbij gaat het om juridische kosten en de kosten van inzet van personeel, zoals het inhuren van een particulier beveiligingsbedrijf, het plaatsen van camera’s en het betalen van alternatieve woonruimte voor gedupeerden die hun huis uit moeten vanwege een explosie.

De VNG pleit opnieuw voor Europese regels voor zwaar, illegaal vuurwerk. Dit soort vuurwerk wordt bij veel explosies gebruikt.