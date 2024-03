Yesilgöz: ‘knap sneu’ als iemand boek zoals koran verbrandt

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz blijft erbij dat het “knap sneu is als je een boek gaat verbranden of verscheuren, maar het mag in ons land.” Het is echter aan de lokale autoriteiten om een afweging te maken om het toch te verbieden, benadrukte de bewindsvrouw. Ze respecteert “uiteraard” het besluit van de Arnhemse burgemeester om een aangekondigde koranverbranding te verbieden.

Ook het opleggen van een gebiedsverbod aan Pegida-voorman Edwin Wagensveld is een bevoegdheid van burgemeester Ahmed Marcouch. Nadat de burgemeester Wagensveld had verboden zaterdag een koran te verbranden, kondigde Wagensveld aan toch naar Arnhem te komen. Daarop heeft Marcouch hem een gebiedsverbod van zes maanden opgelegd.

“Het gezag ligt bij de burgemeester. Zo hebben we het ook geregeld in Nederland, dus ik heb daarin altijd de lijn van de burgemeester te volgen”, zei Yeşilgöz. “Hij kan de lokale afwegingen maken waar ik ook geen zicht op heb. Het is uiteindelijk ook zijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan zijn.”