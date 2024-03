Bontenbal over PVV: vrijheid bij hen niet in goede handen

De vrijheid waar populistische partijen als de PVV voor zeggen op te komen, is bij hen juist “niet in goede handen”. Dat zegt CDA-leider Henri Bontenbal in een toespraak voor het partijcongres van de christendemocraten. “Vrijheid is bij hen een leeg begrip. Het betekent bij hen niets meer dan vrijblijvendheid en onverschilligheid.”

Bontenbal verwijt populisten die zich afzetten tegen de Europese Unie “een houding van gemakzucht en een gebrek aan historisch besef”. Door de EU te zien als “louter een economisch project”, gaan zij voorbij aan wat ooit het doel was voor Europese samenwerking: herhaling voorkomen van de twee verwoestende wereldoorlogen die op het continent waren ontstaan.

Het verzet van de PVV tegen steun aan Oekraïne is daar een ander voorbeeld van. “Politici die beweren dat terugvechten in Oekraïne geen goede strategie is, hebben van vrijheid helemaal niets begrepen”, zegt Bontenbal. “Voor onze vrijheid is een hoge prijs betaald en daarmee hebben wij een grote verantwoordelijkheid om ook andere landen te hulp te schieten.”

De CDA-voorman waarschuwt verder dat “polarisatiepolitiek” ook in Nederland “ruim baan” krijgt als de huidige poging een kabinet te smeden met de PVV slaagt. Hij sloot eerder al uit dat zijn partij ministers levert en betreurt het dat een van de pas benoemde informateurs, staatsraad Richard van Zwol, een CDA’er is.

Mensen die naar de partij van Geert Wilders kijken voor oplossingen, zullen bedrogen uitkomen, voorspelt Bontenbal. “Populisten zeggen voor mensen op te willen komen, maar ondermijnen de rechtsstaat die mensen juist beschermt. Populisten zeggen de Nederlander op één te zetten, maar in feite zetten ze het egoïsme op de eerste plek.”