BuZa: vooralsnog geen Nederlanders betrokken bij aanslag Moskou

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook zondag geen aanwijzingen gekregen dat Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de concertzaal bij Moskou. Dat laat een woordvoerster weten.

De ambassade in Moskou heeft onderzocht of er Nederlanders in de concertzaal waren toen de aanslag werd gepleegd. Door die terreurdaad, opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS), kwamen zeker 133 mensen om het leven en raakten zo’n 150 mensen gewond.

De ambassade waarschuwde twee weken geleden voor aanslagen in Russische steden en adviseerde Nederlanders locaties te mijden waar veel mensen samenkomen. Dat gold echter specifiek voor dat weekend en volgde op eenzelfde soort waarschuwing van de Amerikaanse ambassade in Moskou. Hoeveel Nederlanders in de Russische hoofdstad verblijven, is niet bekend.