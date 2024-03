COA heeft al deel dwangsommen Ter Apel betaald aan Westerwolde

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een deel van de opgelegde dwangsommen inmiddels betaald aan Westerwolde. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Voor elke nacht dat het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel hoger ligt dat het maximum van 2000, moet het COA een bedrag van 15.000 euro neertellen. Dat maximum is inmiddels negentien keer overschreden.

Hoe hoog het bedrag is dat al door het COA is betaald, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wat Westerwolde met het geld gaat doen. Volgens een woordvoerder moet over de bestemming nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

In januari bepaalde de rechtbank in Groningen dat Ter Apel het maximum aantal asielzoekers niet meer mag overschrijden. Westerwolde had daarover een kort geding aangespannen tegen het COA, omdat er regelmatig meer dan 2000 asielzoekers in het centrum verbleven. De advocaat van de gemeente betoogde dat dat leidde tot “incidenten en overlast, ook buiten de opvang”.