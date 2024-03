Kinderen uit groep 8 moeten zich aanmelden voor middelbare school

Ongeveer 170.000 kinderen in groep 8 van de basisschool moeten zich vanaf maandag inschrijven voor de middelbare school. Voor het eerst is daar een landelijke week voor. Dat moet voorkomen dat kinderen voor de brugklas geen plek op de school van hun voorkeur krijgen.

In het oude stelsel hadden sommige kinderen eerder duidelijkheid over hun advies voor de middelbare school dan anderen. De eersten konden zich alvast inschrijven, waardoor er geen plek meer beschikbaar was voor de laatsten. De aanmeldweek moet dit voorkomen.

De kinderen hebben eind januari en begin februari de nieuwe doorstroomtoets gemaakt. Dat is de opvolger van de eindtoets. In de afgelopen weken hebben de basisscholieren en hun ouders de uitslagen gekregen, en daarmee de eindadviezen voor het niveau van de middelbare school.

Op sommige scholen kunnen kinderen zich al sinds vorige week aanmelden. Dat mag, zolang kinderen die zich eerder melden geen voorrang krijgen. Kinderen die zich aan het einde van de aanmeldweek inschrijven, moeten evenveel kans op een plek hebben.