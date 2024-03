Nederlandse duiker omgekomen op Malta

Een Nederlandse duiker is om het leven gekomen op Malta nadat hij op zee in de problemen was geraakt. Zeventien andere duikers konden gered worden, berichten media op het eiland.

De autoriteiten melden dat twee groepen duikers hulp nodig hadden. Er zou voor de kust sprake zijn geweest van harde wind en een onstuimige zee.

Meerdere duikers konden op eigen kracht aan land komen, anderen moesten uit het water worden gehaald. Na een urenlange reddingsactie zou inmiddels niemand meer worden vermist.

De krant Malta Today bericht dat zeker vier duikers overgebracht moesten worden naar het ziekenhuis, onder wie de Nederlander die kwam te overlijden. Het zou gaan om een 45-jarige man.