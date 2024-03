Rapport: marechaussee moet snel worden uitgebreid op BES-eilanden

Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving moet demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, snel zorgen voor uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De marechaussee heeft momenteel onvoldoende capaciteit om haar wettelijke taken op het gebied van grenstoezicht en vreemdelingentoezicht op de BES-eilanden uit te voeren.

Dat constateert de onafhankelijke toezichthouder in een inspectierapport, dat dinsdag openbaar is gemaakt. De capaciteit van de marechaussee op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten is wél uitgebreid. Het knelpunt in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel ligt volgens de Raad dan ook op de BES-eilanden.

De Raad voor de Rechtshandhaving geeft advies over de wijze waarop justitie functioneert in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een van de conclusies in het recente rapport is dat samenwerking tussen organisaties die op de Caribische eilanden betrokken zijn bij het vreemdelingenbeleid in de afgelopen jaren wel degelijk verbeterd is, maar dat door capaciteitsgebrek het toezicht onvoldoende is.