Kamerleden boos na opmerking Baudet over ‘op de bek slaan’

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Jan Paternotte (D66) zijn tijdens een debat over een mogelijk Nexit-referendum hard in aanvaring gekomen met Thierry Baudet (FVD). Ze stelden Baudet vragen over de donaties die zijn gedaan aan de stichting die de voorloper is van diens politieke partij. De radicaal-rechtse politicus voelde zich “in zijn eer aangetast” toen Paternotte zei dat de uitingen van FVD erg overeenkomen met de belangen van het Kremlin. “In elke andere situatie zou ik iemand op de bek slaan als je zoiets van mij denkt”, zei Baudet daarop.

Op een verzoek van Paternotte om Baudet vervolgens tot de orde te roepen, reageerde Kamervoorzitter Martin Bosma afwijzend. “Ik heb eerder het idee dat hij het overdrachtelijk bedoelde in de zin van: je zou heel erg boos zijn op een derde persoon”, aldus Bosma. Een oproep om “anderen te molesteren” hoorde hij er niet in.

Dat vond de D66’er wel. “Dit is het parlement misbruiken om daarmee mensen aan te zetten tot intimidatie, bedreiging en geweld”, zei Paternotte.