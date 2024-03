Opnieuw tussentijdse zitting in zaak over misbruik en doden Gino

Bij de rechtbank in Maastricht vindt woensdag opnieuw een tussentijdse zitting plaats in de strafzaak tegen Donny M. (24), die wordt verdacht van het misbruiken en doden van de 9-jarige Gino.

De jongen verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn oudere zus. De politie pakte M. drie dagen later op, in zijn woning in Geleen. Vervolgens werd op zijn aanwijzing het stoffelijk overschot van Gino gevonden, verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrand huis in Geleen.

M. heeft bekend dat hij het slachtoffer mee naar zijn huis heeft genomen, drugs heeft toegediend en seksueel heeft misbruikt. Daarna zou hij de jongen hebben gewurgd of gesmoord. De zaak heeft tot veel verontwaardiging en afschuw geleid.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. ook van bezit en verspreiding van kinderporno en van het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

Volgens deskundigen die de psyche van M. onderzochten lijdt hij aan verschillende stoornissen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Eerder werd bekend dat de inhoudelijke behandeling van de zaak naar verwachting pas na de zomer zal plaatsvinden.