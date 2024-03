Rutte wil als topman NAVO band met Azië sterker maken

Mocht Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal worden van de NAVO dan wil hij zich inzetten om de band met Azië te versterken. Dat zei de demissionair premier tijdens een gesprek met studenten van de Peking Universiteit.

Volgens Rutte is de relatie met Azië belangrijk om de “wereld stabiel te houden”. Hij heeft zich tot dusver weinig uitgelaten over zijn mogelijk toekomstige rol als leider van het Atlantische bondgenootschap.

Hij is een van de twee kandidaten om Jens Stoltenberg op te volgen als NAVO-topman. De andere kandidaat is de Roemeense president Klaus Iohannis. De 32 landen van de NAVO moeten unaniem een opvolger kiezen.

Rutte zei in de ‘collegetour’ dat de nauwe band van China met Rusland voor hem “raadselachtig” is. Hij herhaalde dat de Russische inval in Oekraïne een directe bedreiging is voor Europa. Hij zal de kwestie later deze dag aansnijden in een gesprek met de Chinese partijleider Xi Jinping.