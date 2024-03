Tweede Kamer wil plan voor als VS uit NAVO stappen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er een plan moet komen om voorbereid te zijn op een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO. Bij de herverkiezing van Donald Trump als president is dat een groot risico, zeiden verschillende Kamerleden woensdag in debat met demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Los daarvan moeten Nederland en andere NAVO-bondgenoten gaan voldoen aan de afgesproken norm, om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden, vindt een Kamermeerderheid.

Trump heeft eerder tijdens een campagnebijeenkomst gedreigd uit de NAVO te stappen. Onder meer VVD, NSC, GroenLinks-PvdA en D66 vinden dat de NAVO-bondgenoten zich daar serieus op moeten voorbereiden, dus ook Nederland. De VVD vindt daarnaast dat de minister zich samen met de andere bondgenoten moet inspannen om de VS binnen de NAVO te houden.

Een aantal fracties werkt aan een initiatiefwetsvoorstel om de norm van 2 procent wettelijk te verankeren. Daar lijkt zich op voorhand een Kamermeerderheid voor af te tekenen. Een meerderheid van de Kamer is van mening dat Europese landen “meer hun eigen broek moeten ophouden”, zoals Kati Piri (GroenLinks-PvdA) zei. “De NAVO is onze verzekeringspolis”, zei BBB-Kamerlid Gijs Tuinman.

Het demissionaire kabinet staat achter het initiatief om de 2 procentnorm wettelijk vast te leggen. “Maar het budget moet er dan ook wel zijn”, gaf ze de initiatiefnemers mee. De 2 procent is bovendien “expliciet een bodem, geen plafond”, zo hebben de NAVO-bondgenoten vorig jaar afgesproken.

Nederland zelf zit dit jaar net onder de 2 procent, zei de bewindsvrouw.

Het binnenboord houden van de VS in de NAVO begint volgens Bruins Slot “met investeren in je eigen defensiemogelijkheden”. Dat begint met het voldoen aan die minimale 2 procent “en er overheen gaan”. Daarnaast moet volgens de minister actief worden geïnvesteerd in de defensie-industrie en de productiecapaciteit.