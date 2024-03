Nog geen excuses voor opgesloten jongeren om misstanden jeugdzorg

Jongeren die het slachtoffer zijn geworden van intimidatie, vernedering of geweld tijdens hun verblijf in een gesloten jeugdzorginstelling, krijgen vooralsnog geen excuses van het kabinet. Partijen in de Tweede Kamer dringen daarop aan. Maar demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil eerst nog een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden, zei hij tijdens een debat. Onder meer GroenLinks-PvdA, SP en NSC wezen erop dat er al tal van onderzoeken liggen die aantonen dat het al jaren flink mis is op de gesloten afdelingen.

De bewindsman kan daarvoor al excuses maken, vinden Kamerleden, maar Van Ooijen wil eerst een nieuw onderzoek. Dat onderzoek wordt onderdeel van “een proces naar erkenning” voor de betrokkenen. Van Ooijen wil liever een “zorgvuldige en inhoudsvolle erkenning” dan zomaar “sorry” zeggen, zei hij. Zijn uitspraak eerder in het debat dat “dit nooit had mogen gebeuren” laat volgens hem zien dat hij er al van overtuigd is dat hij het “huiveringwekkend” vindt wat er is gebeurd.

In het nieuwe onderzoek worden niet alleen gesprekken met de opgesloten jongeren en vroegere cliënten gevoerd, maar ook met medewerkers van de instellingen. Van Ooijen wees erop dat zo’n breed onderzoek een aanbeveling is van Jason Bhugwandass, die ooit zelf op een gesloten afdeling zat en ook onderzoek deed naar de ervaringen. Hij kwam met veel heftiger signalen en gebeurtenissen dan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar boven haalde. De inspectie moet haar werkwijze dan ook veranderen, vindt Van Ooijen. De Kamer is het daar roerend mee eens.