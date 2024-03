Provincie Utrecht investeert 15 miljoen euro in Stedin

De provincie Utrecht investeert 15 miljoen euro in netbeheerder Stedin om de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken. De aandeelhouders van Stedin zijn deze week akkoord gegaan met toetreding van de provincie als aandeelhouder.

Gedeputeerden Has Bakker (financiën) en Huib van Essen (energietransitie) wijzen erop dat Utrecht veel last heeft van netcongestie, de verstopping van het stroomnet. Door het aandeelhouderschap kan de provincie nu in een vroeg stadium meepraten over het oplossen van de problemen en het versnellen van de energietransitie. Tot 2030 is in de provincie Utrecht zeker 8 miljard euro nodig voor het verduurzamen van de energievoorziening, het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet en de aanpak van de netcongestie.

Naast de provincie Utrecht zijn negen Utrechtse gemeenten benaderd om aandeelhouder van Stedin te worden. Meerdere gemeenten zijn inmiddels ingestapt of nemen daarover binnenkort in de gemeenteraad een besluit.