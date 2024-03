Afgelopen week steeds minder dan tachtig Oekraïners in Jaarbeurs

In de opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen de afgelopen week elke nacht steeds minder dan tachtig mensen. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. In de zogeheten hub worden sinds eind februari alleen nog kwetsbare mensen opgevangen, omdat het er te vol was.

Van maandag tot en met donderdag overnachtten er elke nacht tussen de 37 en 78 mensen in de Jaarbeurs. Er werden steeds tussen de 4 en 25 nieuwe mensen toegelaten. Per nacht werden ook tussen de 1 en 12 personen geweigerd. Verder stroomden nog 14 tot 41 mensen per nacht door naar een opvanglocatie ergens anders in het land.

De Jaarbeurs zei eerder pas weer volledig open te gaan als het aantal Oekraïners dat er moet overnachten onder de grens van tachtig mensen komt. Er moeten dan wel voldoende beschikbare opvangplekken in het land zijn. Volgens de veiligheidsregio is dat nog niet het geval. “Wij willen dat er maximaal duizend opvangplekken beschikbaar zijn”, aldus een woordvoerster. De gemeentelijke opvangplekken hebben op dit moment ongeveer 540 bedden vrij.