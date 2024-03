Defensie gaat opnieuw via lucht humanitaire hulp aan Gaza geven

Defensie gaat in april opnieuw humanitaire hulp aan Gaza geven via airdrops. Het gaat om voedselhulp. De airdrops worden in samenwerking met Jordanië en andere internationale partners uitgevoerd, in overleg met Israël.

Dat hebben de demissionaire ministers van Defensie (Kajsa Ollongren), Buitenlandse Zaken (Hanke Bruins Slot) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Geoffrey van Leeuwen) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

“De humanitaire situatie in Gaza heeft een nieuw dieptepunt bereikt”, schrijven de bewindslieden aan de Kamer. Voor circa 1,1 miljoen mensen in Gaza dreigt binnen nu en half juli hongersnood. “Met name kinderen zijn extra kwetsbaar. De aanvoer van humanitaire steun voor de bevolking van Gaza, waarvoor de volledige medewerking van Israël een belangrijke voorwaarde is, is bij lange na niet voldoende. Ook de distributie binnen Gaza zelf schiet ruim tekort.”

Het verruimen en versnellen van toegang over land, waaronder het openen van meerdere grensovergangen, blijft volgens de ministers “de meest effectieve manier om op de benodigde schaal hulpgoederen aan Gaza te leveren”. Het kabinet dringt er op allerlei niveaus bij Israël op aan onmiddellijk te zorgen voor veilige en ongehinderde humanitaire toegang over land.

Onder coördinatie van Jordanië voert Nederland samen met Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, België, Frankrijk, Duitsland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk de airdrops uit. Deze internationale coalitie werpt dagelijks op grote schaal voedselpakketten af.

Nederland voert de airdrops uit met een C-130-transportvliegtuig.