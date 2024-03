Derdelanders uit Oekraïne mogen voorlopig niet uitgezet worden

Een groep van 95 derdelanders die uit Oekraïne zijn gevlucht, mag voorlopig niet worden uitgezet. Hun bescherming loopt volgende week af. Ze zijn in beroep gegaan tegen de aankondiging dat ze Nederland moeten verlaten, maar de rechtbank in Utrecht kan hun zaken niet op tijd behandelen. Daarom wordt hun uitzetting voorlopig verboden.

Bij de derdelanders gaat het om mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden toen Rusland het land binnenviel. Ze vluchtten naar Nederland en kregen hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne. Het ministerie wil de opvang van die groep derdelanders beëindigen en kreeg begin dit jaar gelijk van de Raad van State, de hoogste rechter. Sinds 4 maart hebben de derdelanders geen recht meer op verblijf. Ze kregen daarna vier weken de tijd om Nederland te verlaten. Deze termijn eindigt volgende week. Daarna moeten ze in hun land van herkomst wachten tot ze kunnen terugkeren naar Oekraïne.

De 95 derdelanders zeggen dat ze geen kans hebben gehad om hun persoonlijke omstandigheden toe te lichten. Dat zou mogelijk een reden kunnen zijn waarom ze niet uitgezet mogen worden. Hun belang om dat uit te leggen is groter dan het belang van de overheid om mensen vanaf dinsdag al uit te zetten, oordeelt de rechtbank.

De derdelanders mogen echter niet werken terwijl ze wachten op de behandeling van hun zaak. Hun recht om hier te werken eindigt wel.

Derdelanders zijn in het hele land naar de rechter gestapt om alsnog te mogen blijven. De rechtbanken in Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Utrecht en Arnhem hebben in de afgelopen dagen geoordeeld dat deze groep geen recht op bescherming meer heeft. Maar de rechtbanken in Haarlem, Roermond en Den Bosch bepaalden juist dat de derdelanders in Nederland mogen blijven zolang dat geldt voor Oekraïners. De rechtbank in Amsterdam nam geen besluit, maar vroeg de hoogste Europese rechter om verduidelijking.