Hotels en vakantieparken nog amper benaderd voor asielopvang

Hotels en vakantieparken hebben nog niet op grote schaal aanvragen van gemeenten ontvangen om tijdelijk asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een rondgang van ANP. De capaciteit van asielopvang loopt al langere tijd tegen haar grenzen aan en binnenkort sluiten enkele grote opvanglocaties.

Vakantieparken Roompot en Landal GreenParks hebben recent geen aanvragen gehad, zegt een woordvoerder. “Maar het is ook geen optie omdat onze parken niet toegerust zijn om langdurig en comfortabel mensen op te vangen. Onze parken zijn geschikt voor recreatie.” Ook Center Parcs is niet benaderd om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Volgens een woordvoerder ligt het ook niet in de lijn der verwachting dat daar gehoor aan gegeven wordt. Omdat de bezetting van de huisjes het hele jaar door groot is, is er onvoldoende capaciteit. Ook is het park geen geschikte plek om mensen op te vangen, zegt ze.

EuroParcs meldt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid enkele weken geleden heeft gevraagd om asielzoekers onder te brengen. Er is geen overeenstemming bereikt. “We staan altijd open voor een verzoek en bekijken dan of het mogelijk en wenselijk is, en of er voldoende plek is”, zegt een woordvoerder. Het park biedt momenteel wel onderdak aan 26 statushouders in De IJssel Eilanden in Kampen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft donderdag gemeld dat het statushouders zoveel mogelijk in hotels gaat plaatsen om de druk op de asielopvang te verminderen. Dit gebeurt al, maar nu ook zonder dat er per se instemming is van de betrokken gemeenten. Volgens een woordvoerder gaat het om zo’n twintig tot dertig mensen per hotel. Het streven is om per week vijfhonderd statushouders in hotels te plaatsen.

Zo worden in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk vanaf volgende week twintig statushouders ondergebracht in een Fletcher-hotel. In meerdere hotels van deze keten verblijven momenteel vluchtelingen, waaronder in Epe, Hoenderloo (Gelderland) en Reusel (Noord-Brabant) “Maar een hotel is altijd een tijdelijke oplossing. We doen dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar we zijn een hotelbedrijf dat er is voor fietsende, wandelende Nederlanders die een weekend weg willen”, zegt directeur Rob Hermans.

Hotelketen Van der Valk heeft op grote schaal recent geen aanvragen ontvangen over de opvang van asielzoekers of statushouders, maar kan niets zeggen over individuele vestigingen omdat die hun eigen afspraken maken. In verschillende hotels zijn eerder al vluchtelingen opgevangen en sinds vorige week verblijven meer dan 150 statushouders in een hotel in Haarlem.