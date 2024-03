Rechtbank Amsterdam wil uitleg van Europees hof over derdelanders

De rechtbank in Amsterdam weet niet of uit Oekraïne gevluchte derdelanders in Nederland mogen blijven. De rechters hebben daarom uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, de hoogste Europese rechter.

De rechtbank behandelt de zaak van een man uit Nigeria, die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonde toen Rusland dat land binnenviel. De man vluchtte naar Nederland en kreeg hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne.

Het ministerie wil de opvang van die groep derdelanders stoppen en kreeg begin dit jaar gelijk van de Raad van State, de hoogste rechter. Vanaf 4 maart hebben de derdelanders geen recht meer op verblijf. Ze kregen vervolgens vier weken de tijd om Nederland te verlaten. Die periode verloopt volgende week.

De rechtbank in Amsterdam twijfelt aan die uitspraak. Er is “voldoende aanleiding voor een andere uitleg” van Europese regels, waardoor de derdelanders alsnog zouden mogen blijven. Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft de rechtbank het Europese hof om opheldering gevraagd.