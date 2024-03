Studentenhuizen van Utrechts corps moeten gedragscode tekenen

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) laat alle 93 aangesloten studentenhuizen een gedragscode ondertekenen. Dat is een reactie op de bangalijsten die rondgaan onder leden. Wat er in de gedragscode staat, wil rector Rik Tinga niet zeggen.

Vrijdag kwam een tweede lijst naar buiten, waarop namen, foto’s en telefoonnummers van studentes staan, en een ‘beoordeling’ van hun vermeende seksuele activiteiten. Eerder deze maand raakte het USC in opspraak na een eerste lijst. Tinga zegt niet te weten of er meer lijsten zijn. De opstellers van de tweede lijst zeggen dat er meer materiaal is en ze dreigen dat ook te verspreiden. Tinga noemt het “onbegrijpelijk dat iemand het zich in zijn hoofd haalt nog een lijst te maken”.

Het is niet bekend wie de tweede bangalijst hebben gemaakt. Volgens het Utrechtse corps is de tekst “geschreven op een manier die de schijn moet laten ontstaan dat deze afkomstig is van een groep leden van het USC”, maar zijn er “concrete aanwijzingen” dat de bron “buiten onze vereniging ligt”. Wat die aanwijzingen zijn, noemt de vereniging niet.

Na het bekend worden van de eerste lijst zijn “meer dan tien” leden voor onbepaalde tijd geschorst, “iedereen met vermeende betrokkenheid”, aldus de rector. Een commissie van oud-corpsleden doet onderzoek naar de kwestie. Wie in die commissie zitten, wil Tinga niet zeggen. Het USC heeft vrijdagochtend melding gedaan bij de politie en doet later mogelijk aangifte. “Wij volgen de politie”, zegt de rector.