Universiteit: nieuwe ‘bangalijst’ is vreselijk voor vrouwen

Dat er een nieuwe ‘bangalijst’ van Utrechtse studentes rondgaat, is “vreselijk voor de vrouwen die op de lijst staan”, laat de Universiteit Utrecht weten. De instelling wacht het onderzoek naar de verspreiding af, “we kunnen nu nog niets besluiten omdat we niet weten waar de lijst vandaan komt”.

Het ANP heeft de lijst vrijdag onder ogen gekregen. In het overzicht staan foto’s, namen en telefoonnummers van veertien vrouwen, en ‘beoordelingen’ van hun vermeende seksuele prestaties. Het is de tweede keer in korte tijd dat zo’n lijst opduikt bij het Utrechtsch Studenten Corps. Het is niet bekend door wie de lijst is gemaakt en verspreid.

Na het verschijnen van de eerste ‘bangalijst’ besloten de universiteit en de hogeschool in Utrecht om het corps voorlopig geen subsidie te geven. Ook mag het corps voorlopig niet meedoen aan ceremoniële activiteiten.