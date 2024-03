Utrechts corps van plan aangifte te doen na ‘bangalijst’

Het Utrechtsch Studenten Corps is van plan aangifte te doen na de verspreiding van een nieuwe ‘bangalijst’. Rector Rik Tinga zegt dat hij erg geschrokken is van de publicatie. Het corps zegt “concrete aanwijzingen” te hebben “dat de bron buiten onze vereniging ligt”. Wat die aanwijzingen zijn, noemt de vereniging niet.

Het is niet bekend wie de lijst heeft gemaakt, maar volgens het Utrechtse corps is die “geschreven op een manier die de schijn moet laten ontstaan dat deze afkomstig is van een groep leden van het USC”. De opstellers zelf zeggen dat ze “trouwe leden” zijn, en dat publicatie een “tegenaanval tegen het plebs” is.

Het ANP heeft de lijst vrijdag onder ogen gekregen. In het overzicht staan foto’s, namen en telefoonnummers van veertien vrouwen, en ‘beoordelingen’ van hun vermeende seksuele prestaties. Volgens het corps is dit “kwetsend en schadelijk” voor de vrouwen.